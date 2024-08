Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden lädt zum Abend der Bewerberinnen und Bewerber sowie zum Elternabend ein

LK Hameln-Pyrmont und LK Holzminden (ots)

Auch in diesem Jahr öffnet die Polizei Weserbergland wieder ihre Türen, um allen potentiellen Bewerberinnen und Bewerber im Alter von fünfzehn bis dreißig Jahren Einblicke in den Berufsalltag der Polizei zu ermöglichen.

Dazu laden die Dienststellen in Hameln und Holzminden am Mittwoch, den 04. September 2024, um 18 Uhr alle Interessierten recht herzlich ein. Für drei Stunden wird dabei der Polizeiberuf im Vordergrund stehen, aber auch der Weg ins und im Studium wird beleuchtet. Das Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen mit den drei Studienorten Hann. Münden, Nienburg und Oldenburg dauert drei Jahre. Doch nicht nur Abiturienten, sondern auch Realschüler haben die Möglichkeit, den Einstellungstest zu absolvieren. Nach dem Studium sind die Einsatzmöglichkeiten breit gefächert. Neben den bekanntesten Verwendungen wie dem Einsatz- und Streifendienst oder der Bereitschaftspolizei gibt es einige Spezialeinheiten wie die Reiterstaffel oder die Diensthundeführer.

Nutzen Sie daher die Chance, erfahrenen Polizeibeamten Ihre Fragen zu stellen, kompakte Informationen aus dem Studiengang von aktuellen Bachelorstudenten zu erhalten und nehmen Sie hilfreiche Tipps für das Auswahlverfahren mit.

Am Dienstag, den 03. September, wird zudem um 19:00 Uhr ein Elternabend angeboten. Hier können die Eltern von interessierten Bewerberinnen und Bewerbern ihre Frage stellen und sich Informationen aus erster Hand von erfahrenen Polizisten und Polizistinnen holen.

Bezüglich einer besseren Organisation wird um eine Anmeldung gebeten. Anmeldeschluss ist der 30. August 2024. Die Entgegennahme der Anmeldung erfolgt per E-Mail an nachwuchsgewinnung@pi-hm.polizei.niedersachsen.de unter dem jeweiligen Betreff "Abend der Bewerbenden - Hameln oder Holzminden" oder "Elternabend Hameln oder Holzminden"

