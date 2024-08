Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Motorradfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Holzminden/ Escherhausen (ots)

Am Samstag (17.08.2024) kam es gegen 12:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Motorradfahrerin schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen, befuhr eine 52-jährige Frau aus Wolfsburg mit ihrem Krad die Kreisstraße 97 aus Richtung Holzen kommend. In einer Linkskurve geriet sie auf einem nassen Gullydeckel ins Rutschen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stürzte sie mit ihrem Fahrzeug und rutschte in einen am Fahrbahnrand befindlichen Grundstückszaun. Bei dem Sturz wurde durch das Krad auch ein Pkw Golf beschädigt, der in diesem Bereich geparkt war. Die Fahrerin kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell