POL-SH: Führungswechsel in der PD Lübeck - Bernd Olbrich wird neuer Behördenleiter

Personelle Veränderung in der Behördenleitung der Polizeidirektion Lübeck: Mit Ablauf des Monats April 2024 wird der Leitende Polizeidirektor (LPD) Norbert Trabs in den Ruhestand gehen. Der Leitende Polizeidirektor Bernd Olbrich wird ihm in der Funktion als Leiter der Polizeidirektion Lübeck nachfolgen.

Nach acht Jahren als Behördenleiter in Lübeck wird LPD Trabs seine Amtsgeschäfte zum 01.05.2024 an LPD Bernd Olbrich übergeben. Herr Olbrich wird dabei von seiner aktuellen Verwendung als Direktionsleiter in Ratzeburg nach Lübeck wechseln. Diese frühzeitige Entscheidung bringt alle beteiligten Personen und Stellen in die vorteilhafte Position, dass eine geregelte Übergabe stattfinden kann, wie Landespolizeidirektor Michael Wilksen betont: "Sowohl Herr Trabs als auch Herr Olbrich können und werden mit der Bekanntgabe die kommenden Monate wie gewohnt in ihren aktuellen Funktionen weiterarbeiten. Ich freue mich über die getroffene Wahl, durch welche frühzeitig Klarheit geschaffen wurde. Herr Trabs hat die Polizeidirektion Lübeck seit 2016 umsichtig, erfolgreich und mit hohem Engagement geleitet. Ich danke Herrn Trabs für die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den zurückliegenden Jahren."

