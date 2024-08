Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: +++ Radfahrer stößt mit Pkw zusammen +++ Auffahrunfall mit drei beschädigten Fahrzeugen +++

Hameln (ots)

Am Donnerstag (15.08.2024) kam es gegen 13:35 Uhr zu einem Unfall auf dem Kastanienwall in Hameln, wobei ein Radfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, wollte ein 33-jähriger Mann aus Hameln mit seinem Fahrrad an einer Ampel den Kastanienwall in Richtung Emmernstraße überqueren. Zeugen beobachteten, wie der Radfahrer bei der grün zeigenden Ampel zunächst bis zur Mittelinsel und dann bei der rot zeigenden Ampel von der Insel unmittelbar weiter in Richtung Emmernstraße fuhr. Dabei stieß er gegen die Fahrzeugseite eines Pkw Mercedes, der von einem 36-jährigem Mann aus Bad Pyrmont geführt wurde. Dieser befuhr den Kastanienwall in Richtung Ostertorwall und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radfahrer wurde von dem Pkw erfasst und stürzte zu Boden.

Ein zufällig vorbeikommender Rettungswagen kümmerte sich um den verletzten Radfahrer. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Kurz zuvor kam es gegen 13:15 Uhr in der Straße "Fahlte" in Hameln ebenfalls zu einem Verkehrsunfall, bei der eine Fahrerin eines Leichtkraftrades verletzt wurde. Eine 33-jährige Frau aus Hameln befuhr mit ihrem Pkw Skoda die Fahlte in Richtung Basbergstraße. Nach aktuellen Erkenntnissen, bemerkte sie aufgrund einer Ablenkung im Innenraum des Fahrzeugs das vor ihr fahrende Leichtkraftrad einer 19-Jährigen aus Hameln zu spät und fuhr auf dieses auf. Hierbei wurde die 19-Jährige leicht verletzt. Durch den Zusammenstoß wurde das Leichtkraftrad auf einen vorausfahrenden Pkw Volvo geschoben, der von einem 62-jährigen Mann aus Hessisch Oldendorf gefahren wurde.

An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

