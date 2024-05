Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Polizei sucht Pkw-Fahrer nach Verkehrsunfallflucht

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstag (14.05.) wurde die Polizei zur Notaufnahme eines Krankenhauses gerufen, da eine Patienten Angaben zu einer Verkehrsunfallflucht machte, bei der sie leicht verletzt wurde.

Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten erklärte die 14-jährige Bergisch Gladbacherin, sie sei gegen 20:35 Uhr an der Haltestelle "Refrath Stadtbahn" aus dem Bus gestiegen und wollte die Einmündung Vürfelser Kaule / Kierspelstraße passieren. Als sie bei Grünlicht die Straße überquerte, kam plötzlich ein roter Volkswagen aus der gegenüberliegenden Straße "Pippelstein" herausgefahren und touchierte die Fußgängerin sodass diese zu Fall kam. Nach dem Zusammenstoß hielt der Fahrer des Pkw jedoch nicht an und fuhr weiter in Fahrtrichtung "Kempershäuschen".

Laut Angaben der Fußgängerin war der flüchtige VW-Fahrer zwischen 20 und 30 Jahre alt und trug kurze Haare, einen Drei-Tage-Bart sowie dunkle Oberbekleidung.

Die Polizei nahm den Verkehrsunfall sowie eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung auf und sucht nun nach Zeugen, die nähere Angaben zu dem unbekannten Pkw-Fahrer geben können. Hinweise hierzu nimmt das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

