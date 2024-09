Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Versuchte räuberische Erpressung nach Busfahrt: Straftat unter Minderjährigen

Maintal (ots)

(spi) Sie waren zunächst beide im gleichen Schulbus in den Ortsteil Hochstadt gefahren, als einer von dem anderen nach dem Aussteigen plötzlich und verbotenerweise die Herausgabe des mitgeführten Bargelds forderte: Dies musste ein erst Zehnjähriger am Montag gegen 14.30 Uhr in der Ringstraße Süd (10er-Nummern) über sich ergehen lassen. Als er die Herausgabe verweigerte, schlug der ebenfalls minderjährige Täter mit der flachen Hand in das Gesicht seines Gegenübers und entfernte sich. Dieser konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, ungefähr 13 bis 14 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und schwarze, lockige, fast schulterlange Haare. Bekleidet war er mit einem weißen Hemd und einer blauen Jeans. Besonders bei so jungen Tätern, ist es für die Polizei wichtig, Konsequenzen möglichst zeitnah aufzuzeigen, um eine kriminelle Karriere im Keim ersticken zu können. Insassen in dem Bus und weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich mit der Kripo in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 in Verbindung zu setzen.

Offenbach, 24.09.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell