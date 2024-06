Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadt und Polizei nehmen am Fotoprojekt "FAIRPLAY + RESPECT" teil

Düsseldorf (ots)

Zur UEFA ERO 2024 appellieren die Landeshauptstadt und die Polizei gemeinsam mit Fans für einen respektvollen Umgang aller miteinander.

Respekt und Toleranz sind die grundlegenden Werte, auf denen unser Zusammenleben beruht. Gerade jetzt zur UEFA EURO 2024 werden in der Landeshauptstadt Fans und Gäste aus aller Welt erwartet. All diesen Menschen soll ein sicherer Aufenthalt und damit auch ein gelungenes Fußballfest geboten werden. Die Stadt Düsseldorf und die Polizei stehen hierfür ein und handeln dabei stets objektiv und neutral, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, politischer Gesinnung und Religionszugehörigkeit oder - mit Blick auf die Veranstaltung - jeweiliger Fan-Zugehörigkeit.

Umgekehrt fordern die Einsatzkräfte auch einen ebensolchen respektvollen Umgang mit ihnen ein. Um dies bildhaft nach außen zu dokumentieren, haben Stadt und Polizei an einem Fotoprojekt teilgenommen. Entstanden sind dabei die Motive "FAIRPLAY + RESPECT", die Mitarbeitende aus unterschiedlichen Organisationseinheiten der beiden Behörden gemeinsam mit Fans der in Düsseldorf stattfindenden Spielbegegnungen zeigen. Die Polizei Düsseldorf wird die so entstandenen Fotos während des Turniers bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit auf ihren Social Media-Kanälen ausspielen. Dazu gehören neben dem bereits längere Zeit bestehenden Facebook-Auftritt ein Account bei X, Instagram und - ganz neu - bei Whatsapp.

Über die sozialen Netzwerke wird auch die Landeshauptstadt Düsseldorf für Fairplay und Respekt werben und mit den gezeigten Bildern auf einen wertschätzenden Umgang mit dem Menschen, der neben dem sportlichen Erfolg im Mittelpunkt der Europameisterschaft steht, aufmerksam machen. Für die Kampagne wird die Stadt Düsseldorf Facebook, Instagram und Threads sowie X nutzen.

Am Freitag, 7. Juni, wird es eine Pressekonferenz in Dortmund zu dem Thema unter Beteiligung der Mitorganisatorin der Kampagne, Frau Andrea Wommelsdorf, geben. Hier besteht die Möglichkeit für Journalisten, sich mit Fragen auch unmittelbar an die Mitinitiatorin zu wenden. Die Polizei Dortmund hat unter diesem Link zu dem Termin eingeladen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5794456

Weiterführende Informationen zu der Kampagne finden sich unter: http://www.der-mensch-dahinter.de/

Textversion: http://www.duesseldorf.de/fileadmin/Amt13/pld/txt/20240606-401.txt

Kontakt: Haller, Thomas

presse@duesseldorf.de, Telefon +49.211.89-93131

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell