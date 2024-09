Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Landkreis Rottweil) Rollerfahrerin wird bei Unfall leicht verletzt (30.08.2024)

Sulz am Neckar (ots)

Eine Motorrollerfahrerin ist bei einem Unfall auf der Montendre-Straße am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr verletzt worden. Die 54-Jährige fuhr in einem Baustellenbereich in Richtung Ortsausgang. Wegen Rollsplitts auf der Straße rutschte ihr das Vorderrad weg und sie kam zu Fall. Dabei verletzte sie sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell