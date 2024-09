Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Frittlingen, K5917, Lkr. Tuttlingen) Insgesamt rund 20.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall (31.08.2024)

Frittlingen, K5917 (ots)

Insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Samstagnachmittag auf der Kreisstraße 5917 zwischen Frittlingen und Denkingen ereignet hat. Ein 57-jähriger Mercedesfahrer war von Frittlingen in Richtung Denkingen hinter einem langsam fahrenden Traktor unterwegs. Ein in die gleiche Richtung fahrender 21-Jähriger mit einem Audi A3 erkannte die Situation zu spät und prallte in das Heck des AMG. Den Schaden am Mercedes schätzte die Polizei auf rund 12.000 Euro, den Schaden am Audi auf etwa 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell