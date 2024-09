Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Beuron, K8277, Lkr. Tuttlingen) Motorradfahrer bei Sturz verletzt (29.08.2024)

Beuron, K8277 (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstagnachmittag ist ein Motorradfahrer bei einem Sturz auf der Kreisstraße 8277 zwischen Beuron und Bärenthal verletzt worden. Ein 60-Jähriger fuhr mit einer Harley-Davidson von Beuron in Richtung Bärenthal. Aus unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und stürzte, wobei das Motorrad auf sein Bein fiel. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Biker in eine Klinik. An seiner Maschine entstand ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

