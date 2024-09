Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, B 27

Schwarzwald Baar Kreis) Unbekannter streift Auto beim Auffahren auf B 27 und flüchtet - Zeugenaufruf (31.08.2024)

Hüfingen - B 27 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Samstag, gegen 23:45 Uhr auf der Bundesstraße 27, auf Höhe der Auffahrt Allmendshofen ereignet hat. Ein Unbekannter streifte beim Auffahren auf die B 27 einen VW Golf, der sich dort gerade in Fahrtrichtung Blumberg auf der rechten Fahrspur befand. Dabei wurde die rechte Seite des Golfs beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte in einem roten Auto weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst Angaben zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 / 837830, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell