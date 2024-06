Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs

Otterberg (ots)

Am Samstagnachmittag wurden in dem Geißbergring zwei Männer im Alter von 44 und 53 Jahren auf ihren jeweiligen Rollern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass an beiden Rollern keine gültigen Versicherungskennzeichen angebracht sind und somit kein Versicherungsschutz für diese vorliegt. Den Männern wurde die Weiterfahrt mit den Rollern untersag.|wey

