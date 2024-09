Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, B 33

Schwarzwald Baar Kreis) Auto ohne Kennzeichen an Bundesstraße abgestellt - Polizei sucht Zeugen (31.08.2024)

VS-Schwenningen - B 33 (ots)

Eine bislang unbekannte Person hat am Samstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr einen Honda Accord im Grünstreifen der B 33 auf Höhe der Abfahrt nach Marbach abgestellt. Am Auto waren keine Kennzeichen angebracht, weswegen die Polizei hinzukam. Am Honda befanden sich keine Personen und er war nicht verschlossen. In einem Gebüsch neben dem Auto fanden die Beamten ein Kennzeichen, dass jedoch gestohlen und auf ein anderes Auto ausgegeben war. Nun werden die genauen Umstände rund um das Auto ermittelt. Sachdienliche Hinweise auf die Personen und das Auto nimmt das Polizeirevier Schwenningen, unter der Tel. 07720 / 85000, entgegen.

