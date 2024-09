Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, Lkr. Tuttlingen) Unbekannter setzte gestohlenes Auto in Brand - Polizei bittet um Hinweise (30.08.2024)

Emmingen-Liptingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Dienstag, 27.08.2024, und Samstag, 31.08.2024, ein im selben Zeitraum gestohlenes Auto angezündet. Zunächst entwendete ein Unbekannter den schwarzen Volvo von einem Grundstück in Sauldorf in der Mainwanger Straße. Am 31.08.2024 stellte schließlich ein Zeuge den ausgebrannten Wagen im Gewann Pestkreuze fest. Eine Überprüfung ergab, dass es sich um das gleiche Auto handelte.

Sachdienliche Hinweise auf den Autodieb oder die Person, die den Volvo anzündete, nimmt das Kriminalkommissariat Tuttlingen, Tel. 07461 941-0 entgegen.

