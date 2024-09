Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf der Bachenstraße - Polizei sucht Zeugen (30.08.2024 - 31.08.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat in der Zeit zwischen Freitag, 21:30 Uhr und Samstag, 12:30 Uhr eine Unfallflucht auf der Bachenstraße begangen. Der Unbekannt streifte den auf Höhe der Hausnummer 2 geparkten weißen VW Golf bei der Vorbeifahrt an dessen rechter Seite und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um eine Regulierung des Schadens in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 / 85000, zu melden.

