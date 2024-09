Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 25. September 2024

Maintal / Hanau (ots)

Schnelle Festnahmeerfolge nach Einbrüchen: Zwei Männer in Haft

1. Einbruch in Drogeriemarkt in Maintal

(lei/fg) Nachdem am frühen Dienstagmorgen in Maintal zwei Männer in eine Drogerie eingebrochen waren, konnte beide Tatverdächtige nur kurze Zeit später durch die Polizei festgenommen werden. Dem schnellen Fahndungserfolg ging die Mitteilung einer aufmerksamen Zeugin voraus, die die Beamten gegen 3.20 Uhr über einen aufheulenden Alarm an einem Einkaufsmarkt in der Braubachstraße informierte und kurz darauf von zwei flüchtenden Personen berichtete. Keine zwei Minuten später meldete eine vor Ort geeilte Polizeistreife die Festnahme einer männlichen Person in der Limesstraße. Wenig später war auch die zweite Person gefasst. Den beiden Verdächtigen, zwei Männer im Alter von 24 und 42 Jahren, wird vorgeworfen, zuvor gewaltsam in eine Drogerie im dortigen Einkaufscenter eingebrochen zu sein, indem sie einen Stein in die Verglasung der Eingangstür des Marktes geworfen haben sollen (Sachschaden rund 3.000 Euro). Vor Ort stellten die Beamten offensichtlich zurückgelassene Mülltüten fest, in denen sich augenscheinliches Diebesgut aus dem Markt befand. Ins Auge fiel den Polizisten auch ein vor dem Markt geparkter schwarzer Polo, der sich nach einer Überprüfung - ebenso wie die angebrachten Kennzeichen - als gestohlen herausstellte und von den Tätern genutzt worden sein dürfte. Der VW und die offensichtliche Beute wurden sichergestellt. Die Ermittler prüfen nun zudem, ob die beiden Beschuldigten für ähnlich gleichgelagerte Taten in der Vergangenheit verantwortlich sind. Die beiden Festgenommenen wurden am Mittwoch einem Haftrichter beim Amtsgericht Hanau vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen den aus dem Raum Aachen stammenden 24-Jährigen anordnete. Auch der wohnsitzlose 42-Jährige, gegen den ferner drei offene Haftbefehle - darunter auch zur Abschiebung - vorlagen, sitzt nun ebenfalls in einer Justizvollzugsanstalt ein. Weitere Zeugen des aktuellen Vorfalls in dem Drogeriemarkt werden gebeten, sich bei der Polizeistation Maintal zu melden (06181 4302-0).

2. Weitere Festnahme nach Wohnungseinbruch in Hanau

Erfolgreich waren Polizeibeamte wenige Stunden zuvor auch in der Sudetendeutschen Straße in Klein-Auheim. Dort nahmen die Uniformierten gegen 1.50 Uhr einen mutmaßlichen Wohnungseinbrecher vorläufig fest, der im Verdacht steht, zuvor über die Kellertür in das Wohnhaus (40er Hausnummern) eingedrungen zu sein und sämtliche Räume nach potentieller Beute durchsucht zu haben. Der in dem Moment nicht zu Hause weilende Hausbewohner konnte über eine installierte Überwachungskamera unberechtigte Bewegungen im Haus feststellen, weshalb er die Ordnungshüter informierte. Kurz darauf wurden dem 22 Jahre alten Verdächtigen aus dem Main-Taunus-Kreis die Handschellen angelegt und er musste mit zur Wache. Im Zuge der Festnahme fanden die Polizisten im Garten und in unmittelbarer Nähe zum Tatort offenbar zum Abtransport bereitgelegten Schmuck; außerdem stellten die Beamten mutmaßliches Tatwerkzeug sicher. Der 22-Jährige kam vorübergehend ins Gewahrsam, in dessen Verlauf bei ihm eine erkennungsdienstliche Behandlung und auch eine Blutentnahme durchgeführt wurden, da er vor der mutmaßlichen Tat Betäubungsmittel konsumiert haben soll. Für die weiterlaufenden Ermittlungen suchen die Beamten auch in diesem Fall nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeistation Großauheim entgegen (06181 9597-0).

Offenbach, 25.09.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell