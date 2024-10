Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Großenkneten +++ Vollsperrung erforderlich

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Großenkneten ist am Dienstag, 01. Oktober 2024, gegen 14:30 Uhr, hoher Sachschaden entstanden. Für Bergungsmaßnahmen musste die Autobahn in Richtung Osnabrück voll gesperrt werden.

Zur Unfallzeit war ein 46-jähriger Mann aus Polen mit einem Sattelzug auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Wildeshausen-West und dem Dreieck Ahlhorn kam er mit dem Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr Elemente einer beginnenden Schutzplanke. Auf dem Grünstreifen zwischen der Außenschutzplanke und Bäumen legte der Sattelzug noch rund 50 Meter zurück und wühlte dabei große Mengen Erdreich auf. Die Außenschutzplanke wurde in Teilen auf den Seitenstreifen gedrückt. An der Sattelzugmaschine entstanden erhebliche Schäden. Zudem wurde der BMW eines vorbeifahrenden 36-Jährigen aus dem Kreis Harburg durch Trümmerteile beschädigt. Der Gesamtschaden betrug so mehr als 80.000 Euro.

Nachdem der 46-Jährige, der unverletzt blieb, von der Fahrbahn abgekommen war, musste zunächst eine Sperrung des rechten Fahrstreifens eingerichtet werden. Für die Bergung und Reinigung der Fahrbahn war ab 17:15 Uhr eine Vollsperrung erforderlich, die von der Straßen- und Autobahnmeisterei Wildeshausen eingerichtet wurde und bis 22:00 Uhr Bestand hatte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell