POL-RE: Recklinghausen: Senior bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montagnachmittag gegen 13:30 Uhr kam es zu einem Unfall, bei dem ein 71-Jähriger aus Recklinghausen schwer verletzt wurde. Eine 89-Jährige aus Recklinghausen war mit ihrem Auto "In den Heuwiesen" unterwegs und wollte nach rechts auf die Castroper Straße abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt kam es zu einem Zusammenstoß mit dem 71-Jährigen, der mit seinem Rollstuhl auf der Castroper Straße stadtauswärts fuhr. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand geringfügiger Sachschaden.

