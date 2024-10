Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Polizei bittet nach Unfallflucht um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

In der Zeit von Sonntagabend (22:00 Uhr) bis Montagmorgen (12:30 Uhr) kam es auf einem Parkplatz eines Supermarktes an der Tunnelstraße zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen weißen VW Golf an der vorderen Stoßstange. Der Schaden wird durch die Polizei auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Wer Angaben zu dem Unfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der 0800 2361 111 zu melden.

