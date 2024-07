POL Schwaben Nord: Brand eines Imbisswagens

Augsburg (ots) - Herrenbachviertel - In der Zeit von Montag (22.07.2024), 19.30 Uhr bis Donnerstag (25.07.2024), 17.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Quad in der Wilhelm-Hauff-Straße. Hierbei entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben ...

