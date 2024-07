Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrzeugbrand in Neckarau - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Sonntag geriet in der Marquerrestraße gegen 21:50 Uhr ein dort geparkter Pkw der Marke VW in Brand. Obwohl die Feuerwehr den Brand schnell löschte, wurde ein daneben geparkter Lieferwagen durch die Hitze leicht beschädigt. Über die Höhe des Schadens ist bislang noch nichts bekannt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen hat das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter 0621-174-4444 entgegengenommen.

