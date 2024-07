POL-MA: Heidelberg: ausgelegte Giftköder führen zum Tod eines Hundes- Zeugenaufruf

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft brach zwischen Samstagabend und Sonntagabend in eine Schule in der Pestalozzistraße ein. Nach ersten Ermittlungen schlug hierzu die Täterschaft eine Fensterscheibe ein und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Anschließend öffnete sie gewaltsam mehrere Schließfächer in einem der Räume. Die ...

mehr