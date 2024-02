Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Farbschmierereien mit zum Teil verfassungsfeindlichem Inhalt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Mehrere Farbschmierereien, teilweise mit verfassungsfeindlichem Inhalt, sind der Polizei am Wochenende bekannt geworden. Es wird um Hinweise gebeten.

In der Zeit von Samstag, 17. Februar 2024, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 18. Februar 2024, 13:00 Uhr, wurde das Firmenschild eines Fachbetriebs für antike Beschläge in der Straße "Bienenschauer" mit Graffiti verunreinigt. Am Garagentor der Firma brachten Unbekannte ein verbotenes Symbol an. An derselben Anschrift wurde die Plane eines abgestellten Anhängers einer Sanitärfirma durch Aufschlitzen beschädigt. Den Anhänger beschmierten die Täter zudem mit verfassungsfeindlichen Symbolen und Abkürzungen verbotener Organisationen. Wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 04221/1559-0 um Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen.

Am frühen Montag, 19. Februar 2024, 06:30 Uhr, wurde zudem festgestellt, dass am Wochenende ein auf dem Parkplatz eines Einrichtungshauses in der Seestraße abgestellter Kleinbus mit ähnlichen Symbolen beschmiert und beschädigt wurde. Auch hier wird um Hinweise gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell