POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Jugendlicher sexuell belästigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Unbekannte sind am Wochenende in die Physiotherapiepraxis im Delmenhorster Krankenhaus eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von Samstag, 17. Februar 2024, 13:00 Uhr, bis Sonntag, 18. Februar 2024, 16:00 Uhr, verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zur Praxis in der Wildeshauser Straße, indem sie eine Tür ...

