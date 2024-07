Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Schule - Polizei sucht Zeugen

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach zwischen Samstagabend und Sonntagabend in eine Schule in der Pestalozzistraße ein. Nach ersten Ermittlungen schlug hierzu die Täterschaft eine Fensterscheibe ein und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Anschließend öffnete sie gewaltsam mehrere Schließfächer in einem der Räume. Die genaue Schadenshöhe steht bis dato nicht fest. Das Polizeirevier Eberbach leitete nun Ermittlungen hinsichtlich des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271-9210-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell