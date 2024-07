Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Verletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Mannheim (ots)

Als sich am Samstag eine 48-Jährige mit ihrem Smart auf der Wilhelm-Varnholt-Allee der Kreuzung zur Fahrlachstraße näherte, bemerkte sie, dass dort die Ampeln ausgefallen waren. Während sie mit ihrem Auto gegen 17:30 Uhr in den Kreuzungsbereich einfuhr, um ihren Weg in Richtung Autobahn fortzusetzen, kam es zu einer Kollision mit einem von links kommenden Skoda. Dessen 50-jähriger Fahrer war zuvor auf der Wilhelm-Varnholt-Allee in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen. Am Abzweig zur Fahrlachstraße bog der Mann nach links ab. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete er dabei die Vorfahrt der 48-jährigen Smartfahrerin. Bei dem Unfall verletzten sich die beiden Fahrer sowie der Beifahrer des 50-Jährigen leicht. An beiden Autos entstand ein Totalschaden, dessen Gesamthöhe auf knapp 40.000 Euro geschätzt wird. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

