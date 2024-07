POL Schwaben Nord: Alkoholisiert unterwegs

Augsburg (ots) - Lechhausen - In der Zeit von Dienstag (23.07.2024), 19.00 Uhr bis Donnerstag (25.07.2024), 18.00 Uhr gingen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Kellerabteile in der Waibelstraße an. Hierbei wurden mehrere Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus beschädigt. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit noch abgeklärt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Die ...

mehr