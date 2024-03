Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zwei E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Rheinbreitbach (ots)

Im Rahmen der Streife am 24.03. fielen den Beamten der Polizei Linz gleich zwei E-Scooter auf, welche nicht über einen gültigen Versicherungsschutz verfügten. In Rheinbreitbach wurde gegen 17:50 Uhr ein 24-jähriger Mann aus Bad Honnef kontrolliert, welcher keinen Nachweis über eine gültige Versicherung nachweisen konnte. Kurze Zeit später, gegen 19:00 Uhr, stellten die Beamten in Unkel einen 13-jährigen mit einem E-Scooter fest. An diesem war eine abgelaufene Versicherungsplakette angebracht. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

