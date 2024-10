Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung - Urkundenfälschung und Diebstahl

Kreis Soest (ots)

Am 16. Juni, 2024, gegen 10:30 Uhr, versuchten zwei bislang unbekannte männliche Tatverdächtige, in mehreren Apotheken in der Soester Innenstadt erfolglos, gefälschte Rezepte einzureichen. Einer der Tatverdächtigen entwendete zudem ein Pflegeprodukt aus einer der aufgesuchten Apotheken.

Der erste Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: - Ca. 17-23 Jahre alt - Schlanke Statur - Dunkle Haare - Helles, kariertes Hemd, graue Jeans mit Stoffaussparungen an den Oberschenkeln - Schwarze Kopfhörer, schwarz-weiße Umhängetasche

Der zweite Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: - Ca. 17-23 Jahre alt - Schlanke Statur - Dunkle Haare - Auffälliger Jogginganzug mit schwarz-weißer Musterung, dunkle Sneaker - Muttermal oberhalb der Lippe

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das zuständige Amtsgericht nun die Bilder der Videoaufzeichnung zur Fahndung freigegeben. Sie befinden sich aus datenschutzrechtlichen Gründen hinter diesem link: https://polizei.nrw/fahndung/150092. Wer kann Hinweise zu den abgebildeten Männern geben? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei.

