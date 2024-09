Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Fahrraddiebstahl in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am 11.09.2024 wurde in der Weißenburger Straße ein E-Bike und ein Fahrrad gestohlen. Die Täter, ein Mann und eine Frau, wurden durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Polizeikräfte kontrollierten am Donnerstagabend (19.09.2024) gegen 19:30 Uhr die Tatverdächtigen auf dem Schänzeldamm. Die 39-jährige Frau fuhr mit dem am 11.09.2024 gestohlenen E-Bike. Der 33-jährige Mann fuhr ebenfalls ein E-Bike. Es besteht der Verdacht, dass auch dieses Fahrrad gestohlen wurde. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen stellten Polizeikräfte bei der Frau rund 40 Ecstasy-Tabletten, rund 10 Gramm Amphetamin und ein Einhandmesser sicher.

Beide wurden vorläufig festgenommen und am Freitag (20.09.2024) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Als Haftgrund wurde bei den beiden Wohnsitzlosen Fluchtgefahr angenommen. Die Tatverdächtigen wurden anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell