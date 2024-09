POL-PPRP: Versuchter schwerer Raub - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagabend (22.09.2024, gegen 19 Uhr) verlor ein 24-jähriger Autofahrer beim Abbiegen vom Friesenheimer Weg in die Maudacher Straße die Kontrolle über sein Auto. Das Auto schleuderte in der Folge gegen den Bürgersteig und gegen einen Baum. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Der Beifahrer erlitt keine Verletzungen. Beide wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall ...

