POL-LDK: + Polizisten beleidigt und getreten + Kabeldiebe schlagen zu + Donuts auf Bäckerei-Parkplatz + Mazda touchiert + Nach Zusammenstoß geflüchtet + Hyundai auf Parkplatz beschädigt +

Ehringshausen: Polizisten beleidigt und getreten

Gegen 20:45 Uhr meldeten am Montagabend (04.11.2024) Anwohner aus der Wiesenstraße in Katzenfurt, dass sich ein ihnen unbekannter Mann auf ihrer Terrasse aufhalte und diese trotz mehrfacher Aufforderung nicht verlasse. Eine Streife der Polizeistation Herborn begab sich daher in die Wiesenstraße. Auf die Aufforderung der Polizisten, das Grundstück zu verlassen, reagierte der Mann mit verbalen Beleidigungen und trat einen Beamten zweimal. Die Ordnungshüter brachten den Mann daraufhin zu Boden und nahmen ihn fest. Auf Grund seines Verhaltens stellten die Polizisten den 63-jährigen Wohnsitzlosen in einer psychiatrischen Einrichtung vor. Dort wurde er vorübergehend durch einen Arzt aufgenommen.

Wetzlar: Kabeldiebe schlagen zu

Auf einem Betriebsgelände in der Buderusstraße in Wetzlar brachen Kabeldiebe mehrere Container auf. Neben Kupferkabeln ließen sie auch Werkzeugkoffer und Kabeltrommeln mitgehen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag (01.11.2024), 23:30 Uhr und Samstag (02.11.2024), 00:45 Uhr. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wetzlar unter Tel.: 06441 9180 entgegen.

Haiger: Donuts auf Bäckerei-Parkplatz

Am Samstagabend (02.11.2024) nutzte ein BMW-Fahrer den Parkplatz einer Bäckerei im Kalteiche-Ring in Haiger, um mit seinem Fahrzeug sogenannte "Donuts" zu drehen. Durch die Fahrmanöver auf dem Parkplatz beschädigte er die Oberschicht des Asphalts. Bei dem schwarzen BMW soll es sich um einen M2 mit DIL-Kennzeichen und der Endung "23" gehandelt haben. Zeugen des Vorfalls und Personen, denen ein solches Fahrzeug bekannt ist, werden gebeten sich unter Tel.: 02271 9070 mit der Polizeistation Dillenburg in Verbindung zu setzen.

Leun: Mazda touchiert

Im Daimlerweg in Leun parkte am Mittwoch (30.10.2024) im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 20:45 Uhr in Höhe der Hausnummer 4 ein schwarzer Mazda 3. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren gegen den geparkten Mazda. Die Ermittler der Polizeistation Wetzlar bitten um Hinweise (Tel.: 06441 9180).

Wetzlar: Nach Zusammenstoß geflüchtet

Eine 22-jährige Frau aus Hüttenberg befuhr am Freitagmorgen (01.11.2024) gegen 07:20 Uhr mit ihrem schwarzen Seat Ibiza die L3285 von Wetzlar kommend in Fahrtrichtung Lahnau. In Höhe Naunheim musste die Hüttenbergerin abbremsen. Der nachfolgende Fahrzeugführer bemerkte dies zu spät und fuhr mit einem schwarzen Ford Fiesta auf das Heck des Seats auf. Danach setzte der Fiesta zurück, fuhr am Seat der 22-Jährigen vorbei und in Richtung Waldgirmes davon. Die Polizeistation Wetzlar fragt daher: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf einen schwarzen Ford Fiesta mit WZ-Kennzeichen geben, dessen Nummernschild mit einer 0 endet? Das Fahrzeug dürfte im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt sein. Zeugen können sich telefonisch bei der Wetzlarer Polizei unter 06441 9180 melden.

Wetzlar: Hyundai auf Parkplatz beschädigt

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Westendstraße in Wetzlar beschädigte am Samstag (02.11.2024) ein bislang nicht bekannter Fahrzeugführer mit seinem Gefährt einen weißen Hyundai i20, der ordnungsgemäß in einer Parklücke parkte. Der Unfall ereignete sich im Zeitraum von 11:48 Uhr bis 12:09 Uhr. Unfallzeugen werden gebeten sich an die Polizeistation Wetzlar zu wenden (Tel.: 06441 9180).

