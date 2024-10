Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Festnahme nach DEIG-Einsatz + In Spielhalle eingestiegen + Audi aufgebrochen

Dillenburg (ots)

Dietzhölztal- Rittershausen: Festnahme nach DEIG-Einsatz

Polizeibeamte waren am Donnerstagmorgen, 24. Oktober, in der Ortsstraße im Einsatz, da gegen einen 55-jährigen Anwohner ein Vorführungshaftbefehl vorlag. Die Beamten sollten ihn zu einem Gerichtstermin bringen. Nachdem der Mann zunächst die Tür nicht geöffnet hatte und nach richterlicher Anordnung bereits das Hinzuziehen eines Schlüsseldienstes erfolgt war, öffnete er die Tür dann doch. Allerdings verkündigte er nach der Erläuterung der Beamten lediglich, mit den Maßnahmen nicht einverstanden zu sein und wollte die Tür danach direkt wieder schließen. Das verhinderte ein Polizeibeamter jedoch, indem er einen Fuß in die Tür stellte. Der 55-Jährige sprühte daraufhin gegen 10 Uhr mit Pfefferspray durch den noch offenen Türspalt, wodurch drei Beamten unterschiedlich stark getroffen wurden und Reizungen der Augen beziehungsweise Atemwege erlitten. Dem Bewohner gelang das Schließen der Tür, er schrie die Beamten an und zog sich in das Haus zurück. Mit der Unterstützung weiterer angeforderter Polizeistreifen und durch die Hilfe vom Schlüsseldienst konnte das Haus wenig später durch Polizeibeamte betreten werden. Der 55-Jährige zeigte sich weiterhin aggressiv und verweigerte polizeiliche Anordnungen, so dass die Polizeibeamten das Distanz-Elektro-Impuls-Gerät (DEIG) androhten und letztlich auch einsetzten. Der hinzugerufene Rettungsdienst überprüfte daraufhin den Gesundheitszustand des Mannes vor Ort und stellte dabei keine akute Behandlungsbedürftigkeit fest. Die Beamten brachten ihn nach richterlicher Anordnung in eine psychiatrische Klinik.

Ehringshausen: In Spielhalle eingestiegen

Eine Spielhalle in der Bahnhofstraße war am Dienstag (29.10.) das Ziel eines Einbrechers. Der Unbekannte brach gegen 5 Uhr ein Fenster des Gebäudes auf und machte sich im Inneren an Spielautomaten zu schaffen. Er erbeutete mehrere Geldkassetten und flüchtete unbemerkt. Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind in der Nähe Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Herborn unter der Telefonnummer 02772/47050 entgegen.

Ehringshausen: Audi aufgebrochen

Die Seitenscheibe eines A 6 schlug ein Unbekannter in Niederlemp ein. Der Audi stand zwischen Mittwoch (29.10.), 19 Uhr und Mittwoch, 8.20 Uhr auf dem Parkplatz des Friedhofs in der Oberlemper Straße. Aus dem Auto klaute der Unbekannte eine Blockflöte.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

