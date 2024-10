POL-LDK: Nachtrag zur Suchaktion nach Verkehrsunfall in Greifenstein (Bezug zur Meldung vom 28.10.24)

Dillenburg (ots) - Waldsolms: Einbruch in Discounter In der Hasselborner Straße in Brandoberndorf brachen Unbekannte in den Netto-Markt ein. Sie hebelten zwischen 21.00 Uhr am Samstag (26. Oktober) und 00.10 Uhr am Sonntag (27. Oktober) eine Außentür auf. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Diebe nichts. Die ...

mehr