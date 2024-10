Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Dieseldiebe + Zeugensuche nach Auseinandersetzung am Boxautomaten + Schmierereien an Bahnviadukt

Dillenburg (ots)

Aßlar: Dieseldiebe

Aus einem Daimler Truck LKW auf dem Lagerplatz einer Firma in der Berliner Straße zapften Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag, 24. Oktober, Diesel-Kraftstoff ab. Insgesamt pumpten sie etwa 250 Liter im Wert von etwa 400 Euro ab und verursachten dabei noch einen 200 Euro hohen Schaden am LKW. Die Polizei in Wetzlar sucht Zeugen: Wem sind zwischen 17 Uhr und 7 Uhr Personen auf dem Lagerplatz aufgefallen, die an Fahrzeugen hantierten? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06441/918-110.

Wetzlar- Niedergirmes: Zeugensuche nach Auseinandersetzung am Boxautomaten

Ein 12- und ein 11-Jähriger aus Wetzlar und Solms standen am Donnerstag, 24. Oktober, an einem Boxautomaten, der zu einem kleinen Kiosk in der Bahnhofstraße gehört. Gegen 18 Uhr kamen zwei Jungs dazu und begannen direkt, den 11- und 12-Jährigen zu drangsalieren. Sie zogen einem der beiden Kinder die Hose runter, drückten ihn an die Wand und schlugen ihn ins Gesicht. Als der andere Junge wegrennen wollte, hielten sie ihn am Arm fest, schleuderten ihn herum, so dass er zu Boden stürzte. Zudem forderten sie die Herausgabe einer Tüte Chips. Nachdem sie die Chips erhalten hatten, gingen sie weiter in Richtung Forum. Beide Jungs trugen leichte Verletzungen davon. Einen der Tatverdächtigen ermittelte die Polizei bereits, es handelt sich bisherigen Erkenntnissen zufolge um einen 13-Jährigen aus dem Lahn-Dill-Kreis. Die zweite Person ist noch unbekannt. Er ist etwa 16 Jahre alt, 170 bis 180cm groß und dunkelhaarig. Er trug eine Mütze sowie schwarze Sneaker und ist möglicherweise türkischer Herkunft. Die Auseinandersetzung könnte von Passanten bemerkt worden sein. Die Kriminalpolizei in Wetzlar bittet Zeugen, die die Situation gesehen haben oder ergänzende Angaben zu der noch unbekannten Person machen können, sich unter der Telefonnummer 06441/918-110 zu melden.

Haiger: Schmierereien an Bahnviadukt

Unbekannte sprühten ein seitenverkehrtes Hakenkreuz an das Bahnviadukt in der Donsbacher Straße. Wann genau die Sachbeschädigung geschah, ist bislang nicht bekannt. Zeugen bemerkten den etwa 50 Euro hohen Schaden am Sonntag (20. Oktober). Die Polizei in Dillenburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 02771/9070).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell