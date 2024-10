Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Wetzlar: Nach Brandsatz vor Café - Polizei richtet SOKO ein

Dillenburg (ots)

Folgemeldung zur Meldung vom Sonntag "Brandsatz vor Café in Wetzlar gezündet // ZEUGEN gesucht!", siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56920/5890850

Nachdem am frühen Sonntagmorgen (20. Oktober) ein Brand- bzw. Sprengsatz vor dem Café "Deja Vu" in der Bahnhofstraße detonierte, richtet die Polizei nun eine Sonderkommission ein.

Zu den Aufgaben der 22 Beamtinnen und Beamten sowie Angestellten aus unterschiedlichen Bereichen der Polizei gehört mitunter die Ermittlung der Hintergründe der Tat. Bereits am Sonntag hatten unter anderem umfangreiche Spurensicherungen, Nachbarschaftsbefragungen und Auswertungen von Videoüberwachungen in der Tatortumgebung stattgefunden. Durch das Auswerten und Zusammenführen der gesammelten Erkenntnisse ergeben sich weitere Ermittlungsansätze.

Diese neuen Ansätze erhoffen sich die Mitarbeitenden der nun zuständigen SOKO 2410 zudem durch Zeugenhinweise. Insbesondere zur inzwischen vorliegenden Beschreibung des Tatverdächtigen und des genutzten Fahrzeugs bitten die Ermittlerinnen und Ermittler um Hinweise: Nach derzeitigem Kenntnisstand legte ein Mann am Sonntag ein Paket vor dem Café ab, das wenige Momente später detonierte und einen Schaden von geschätzt 30.000 Euro verursachte. Der Mann kann als schlank beschrieben werden. Er trug eine dunkle Jacke mit Kapuze, die einen hellen Reißverschluss und ein helles Emblem auf der linken Brust hat. Dazu war er mit einer helleren, vermutlich grauen Hose sowie dunklen Turnschuhen mit heller Sohle bekleidet und hatte einen hellen Rucksack bei sich. Nachdem er das Paket abgelegt hatte, stieg der Unbekannte in einen in der Eduard-Kaiser-Straße wartenden weißen Mercedes Benz ein, eventuell eine A-Klasse neueren Modells, mit der er sich dann zügig auf der Gloelstraße in Richtung Bannstraße entfernte. Vermutlich befanden sich an der A-Klasse gelbe Kennzeichen.

Wer hat den Mann oder das Auto gesehen? Wer kann die Angaben ergänzen? Wem ist in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06441/9180.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell