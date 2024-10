Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Einbruch in Werkstatt + Tor am Blumenladen beschädigt + Audi zerkratzt + Mehrere Sachbeschädigungen

Dillenburg (ots)

Wetzlar- Niedergirmes: Einbruch in Werkstatt

Beim Einbruch in eine KFZ-Werkstatt in der Hermannsteiner Straße entwendete ein Dieb am frühen Montagmorgen (21. Oktober) Werkzeug im Wert von etwa 20 Euro. Die Kameraüberwachung zeichnete den Unbekannten gegen 3.30 Uhr dabei auf, wie er zunächst an der Gebäudeseite eine Scheibe einschlug und anschließend noch ein Fenster auf der Rückseite aufhebelte. Der entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro. Der männliche Dieb kann als etwa 30 bis 40 Jahre alt beschrieben werden. Er trug eine Camouflagejacke, zudem war eine helle Kapuze erkennbar. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06441/918-110).

Wetzlar: Tor am Blumenladen beschädigt

Einen Schaden von etwa 500 Euro hinterließen Unbekannte am Metallrolltor eines Blumenladens in der Lahnstraße. Die Sachbeschädigung ereignete sich zwischen Freitag, 18. Oktober, 21.30 Uhr, und Samstag, 8 Uhr. Die Polizei in Wetzlar bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06441/918-110).

Wetzlar: Audi zerkratzt

In der Wetzbachstraße zerkratzten Unbekannte am Samstag, 19. Oktober, zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr einen dort geparkten grauen Audi A6. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 1.500 Euro. Die Polizei in Wetzlar bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06441/918-110).

Ehringshausen- Kölschhausen: Mehrere Sachbeschädigungen

In der Brunnenstraße beschädigten Unbekannte am vergangenen Wochenende, vermutlich in der Nacht auf Sonntag, 20. Oktober, zwei Autos und an einem Einfamilienhaus die Haustür sowie den Briefkasten. Der Schaden am Haus beträgt durch teilweise massive Hebeleinwirkung geschätzt 1.000 Euro. An einem blauen Ford Fiesta schlugen oder traten die Unbekannten gegen einen Außenspiegel, der Schaden beträgt etwa 80 Euro. An einem weißen VW Polo hingen beide Außenspiegel nicht mehr am Auto, zudem wurde die Antenne umgeknickt, der Schaden dürfte im dreistelligen Bereich liegen. Die Polizei in Herborn sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 02772/ 47050).

