Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Motorradfahrer verunglückt bei Oberscheld + Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht + Wahlbanner in Seelbach beschädigt +

Dillenburg (ots)

--

Dillenburg-Oberscheld: Motorradfahrer verunglückt -

Gestern Abend musste ein Motorradfahrer nach einem Sturz mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Er trug schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen davon. Gegen 18.00 Uhr war der 19-Jährige mit seiner Aprilia auf der Landstraße zwischen Oberscheld und Eisemroth unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über seine Maschine, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte zu Boden. Notarzt und Rettungswagenbesatzung übernahmen die Erstversorgung. Der Dillenburger trug Verletzungen an der Halswirbelsäule und am Kopf davon. Ein Rettungshubschrauber transportierte ihn in eine Siegener Klinik. Während Landung und Start des Hubschraubers musste die Landstraße teilweise voll gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten dauerten bis ca. 19.00 Uhr an. Den Totalschaden an dem Motorrad schätzt die Polizei auf ca. 10.000 Euro.

Dillenburg: In Autohaus eingestiegen / Teile der Beute aufgefunden

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen, Pressestelle Lahn-Dill, vom 14.10.2024, 15.47 Uhr

Wie bereits mit der o.a. Pressemeldung mitgeteilt, stiegen am zurückliegenden Wochenende, zwischen Samstag (12.10.2024), 14.00 Uhr und Montag (14.10.2024), gegen 07.00 Uhr, Diebe in ein Autohaus in der Oranienstraße ein. Die Täter erbeuteten aus dem ebenfalls in dem Gebäude ansässigen Fahrradgeschäft sieben E-Bikes.

An vier der Bikes waren Ortungssysteme angebracht. Noch am Montagmorgen meldeten sich Arbeiter, die an einem beschrankten Bahnübergang der Bahnstrecke zwischen Niederscheld und Burg Mäharbeiten durchführten. Ein Mobiltelefon eines der Arbeiter nahm das Signal des Ortungssystemes auf. Die herbeigerufenen Polizisten entdeckten in einem direkt an dem Bahnübergang gelegenen Wäldchen vier mit Ästen und Laub bedeckte E-Bikes, die aus dem Diebstahl stammen.

Zu dem Fundort gelangt man von dem Radweg zwischen Niederscheld und Burg. Von diesem aus führt eine Brücke über die Bundesstraße 277, von der aus ein Weg nach einer Linkskurve zu dem Bahnübergang führt. Dieser Weg ist bei Spaziergängern und Hundebesitzern beliebt.

Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt:

- Wer hat die Täter am Wochenende an dem Wäldchen beobachtet? - Wem sind in diesem Zusammenhang in der Tatzeit auf dem Radweg oder an dem Bahnübergang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn-Seelbach: Wahlbanner beschädigt -

Nachdem Unbekannte das Banner eines Kandidaten zur Bürgermeisterwahl der Stadt Herborn in der Hohen Straße beschädigten, bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Im Zeitraum vom 12.10.2024 (Samstag), gegen 13.00 Uhr und dem 15.10.2024 (Dienstag), gegen 14.00 Uhr schnitten die Täter großflächig die Augenpartie des Portraits heraus. Das etwa 1 x 3 Meter große Banner ist an einem Zaun angebracht. Zeugen, die die Täter beobachteten oder die Angaben zu diesen machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell