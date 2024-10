Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Letzter Öffnungstag am 20.10.2024 im Polizeioldtimer Museum Marburg

Dillenburg (ots)

Aktionen, Neuzugang und Fahrrad-Codierung am 20. Oktober -

Wer letztmalig in diesem Jahr automobile Kulturgeschichte live erleben möchte hat am Sonntag, 20. Oktober die einzigartige Gelegenheit dazu. Neben einem Neuzugang gibt es zusätzliche Aktivitäten. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr können die weit über 100 historischen Polizeioldies letztmalige in diesem Jahr kostenlos besichtigt werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Weiterer Neuzugang aus Lübeck -

Obwohl die Hallen im Museum eigentlich voll sind können die Marburger Museumsmacher einen weiteren Neuzugang präsentieren. Dabei handelt es sich um einen Ford Scorpio, zuletzt bei der Bundespolizei im Einsatz.

Der Ford Scorpio aus dem Jahr 1997 wurde von der Bundespolizei (damals noch Bundesgrenzschutz - BGS) und den Bereitschaftspolizeien der Bundesländer als Führungsfahrzeug und auch als Funkstreifenwagen eingesetzt. Der Scorpio Turnier (Kombi) wurde hergestellt von 1995 bis 1997 und gehörte zuletzt zum Fuhrpark der Bundespolizei am Standort Lübeck. Von dort fand er den Weg über das Bundespolizeimuseum in Lübeck nach Marburg. Als letztes Modell der deutschen Polizei konnte er im Polizeioldtimer Museum noch eines der letzten freien Plätzchen ergattern.

Zusätzliche Aktivitäten -

Zudem planen einige Clubs zum Öffnungstermin im Museum vorbeizuschauen, u. a. der Stammtisch der Alt Opel IG Lahn-Dill und der ADAC Franken. "Es wird sicherlich wieder einiges los sein und vielleicht hat der ein oder andere ja Lust mit seinem Schätzchen noch einen letzten Ausflug ins Polizeioldtimer Museum zu unternehmen" hofft der Vorsitzende Eberhard Dersch anlässlich des Saisonfinales im Museum.

Aktivitäten für Kids / Feuerwehr -

Die kleinen Besucher können sich auf einer Hüpfburg austoben. Zudem steht neben der Mitfahrt in einem Beiwagenmotorrad auch ein echtes Polizeimotorrad für ein Erinnerungsfoto zur Verfügung. Außerdem gibt es auch wieder einige historische Feuerwehrfahrzeuge zu besichtigen.

Fahrrad-Codierung durch Polizei -

Ferner wird erneut eine Fahrrad-Codierung durch die Polizei angeboten. Anmeldungen sind vorab telefonisch bei der Polizei Marburg unter Tel. 06421/4060 durchzuführen.

Vereinsheim lädt zum Verweilen ein -

Das großflächig verglaste Vereinsheim mit seiner Freiterrasse lädt die Besucher auch zum Verweilen ein. Dort gibt es neben Würstchen und Getränken auch Kaffee auch Kuchen, um den Museumsaufenthalt noch angenehmer zu gestalten.

Das Museum befindet sich an der Kreisstraße 69 in Richtung des Stadtteils Cyriaxweimar (Cyriaxstraße 103), der Eintritt ist frei. Weitere Infos zum Museum und seinen aktuellen Veranstaltungen samt einer Anfahrtsskizze auf www.polizeioldtimer.de

Weitere Infos zum Neuzugang:

Ford Scorpio 2.3 i 16V, Baujahr 1987, Hubraum 2.295 cm³, 108 kW / 147 PS / Automatikgetriebe.

Mit dem Ford Scorpio von 1994 endete die in Europa produzierte obere Mittelklasse von Ford. Diese letzte Modelvariante, die nach amerikanischen Vorstellungen gestaltet wurde, fand in Europa keinen Gefallen und war auf dem Markt entsprechend erfolglos. So endete die Produktion bereits 1997. Die Polizei in Hamburg, Nordrhein-Westfalen und die Bundespolizei setzte die geräumigen Kombivarianten, den Scorpio Turnier, als Streifenwagen ein. Wenige Modelle kamen bei der Bereitschaftspolizei in den deutschen Ländern zum Einsatz.

Bildbeschreibungen (Foto: Dersch):

"Polizeioldtimer-Museum_Ford-Scorpio-Turnier": Der Neuzugang im Polizeioldtimer Museum Marburg, der Ford Scorpio der Bundespolizei Lübeck, Baujahr 1997

"Polizeioldtimer-Museum-Marburg_gepanzerte-MB_Ford-Scorpio" - Der neue Ford Scorpio (rechts) neben zwei gepanzerten Mercedes-Benz Fahrzeugen aus dem Polizeioldtimer Museum Marburg

"Polizeioldtimer-Museum_Marburg_Blick-in-Halle" - Blick in eine der drei Museumshallen des 1. Deutschen Polizeioldtimer Museums Marburg

"Polizeioldtimer-Museum-MR_Polizei-Beiwagen-Motorrad" - Die Mitfahrt im Polizei-Beiwagenmotorrad, möglich beim Öffnungstermin im Polizeioldtimer Museum Marburg

"Polizei-Fahrrad-Codierung_Polizeioldtimer-Museum" - Fahrrad-Codierung durch die Polizei wird im Polizeioldtimer Museum Marburg angeboten

