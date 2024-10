Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Waldhütte Ziel von Dieben + in Autohaus eingestiegen + Wohnungseinbruch in Hörbach + Hakenkreuze geritzt +

Dillenburg (ots)

--

Haiger: In Waldhütte eingebrochen -

Die Hütte des Westerwaldvereins Haiger rückte in den zurückliegenden zwei Wochen in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen dem 30.09.2024 (Montag) und dem 12.10.2024 (Samstag) flexten die Täter zunächst die Halterung der Zufahrtsschranke auf und fuhren auf das in der Nähe des Bestattungswaldes gelegene Gelände. Hier rissen sie Teile der Holzwand ab und gelangten in die Hütte. Aus dieser ließen sie diverse Getränkekisten im Wert von rund 250 Euro mitgehen. Die Aufbruchschäden können noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: Diebe im Autohaus -

Zwischen Samstagnachmittag, gegen 14.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 07.00 Uhr drangen Diebe in ein Autohaus in der Berliner Straße ein. Über ein zuvor aufgebrochenes Fenster verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Gebäude. Nach einer ersten Einschätzung fehlen mehrere E-Bikes und eine Kasse. Genaue Angaben zur Beute können momentan noch nicht gemacht werden. Zeugen, die die Täter am Wochenende an dem Autohaus beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn-Hörbach: Wohnungseinbruch -

In der Unterdorfstraße brachen Diebe in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten zunächst vergeblich an der Haustür. Anschließend stiegen sie über ein aufgebrochenes Fenster ins Haus ein und suchten nach Wertsachen. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner fehlt Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher zwischen dem 04.10.2024 (Freitag) und dem vergangenen Samstagmorgen, gegen 09.45 Uhr in der Unterdorfstraße beobachtet? Wem sind dort Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Hakenkreuze in Lack gekratzt und I-Pad geklaut -

Am Wochenende vergriffen sich Unbekannte an einem Benz. Die graue A-Klasse parkte zwischen Freitagabend, gegen 18.30 Uhr und Sonntagnachmittag, gegen 16.00 Uhr in der Walter-Zapp-Straße. Sie schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und griffen sich aus dem Inneren ein I-Pad. Zudem ritzten sie mit einem spitzen Gegenstand auf das Fahrzeugdach, die Motorhaube sowie in die hintere Tür der Beifahrerseite und dem dortigen hinteren Kotflügel Hakenkreuze in den Lack. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf mindesten 1.000 Euro. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell