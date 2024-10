Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Wo ist dieses Conway-Rad? + Unfallflucht in Ehringshausen +

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Wo ist das Conway-Rad? -

Nach dem Diebstahl eines rund 2.300 Euro teuren E-Bikes bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Das Bike stand zwischen dem 03.10.2024 (Donnerstag) und Sonntagabend (06.10.2024) im Hof der Hindenburgstraße 1. Die Besitzerin hatte es mit einem Kettenschloss gesichert. Die Täter knackten das Schloss und machten sich mit dem Fahrrad auf und davon. Wer kann Hinweise zum Verbleib des Fahrrades machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Ehringshausen: Audi beschädigt und weitergefahren -

Am Mittwochabend beschädigte der Fahrer eines silberfarbenen Mercedes einen in der Bahnhofstraße am Fahrbahnrand haltenden SUV. Der blaue Audi Q7 stand gegen 21.20 Uhr in Höhe der Hausnummer 53, in Fahrtrichtung Bahnhof. Vom Kreisverkehr der Wetzlarer Straße aus näherte sich der silberfarbene Mercedes und touchierte beim Vorbeifahren die Beifahrerseite des Audis. Ohne sich um den rund 1.000 Euro teuren Schaden zu kümmern, setzte der Mercedesfahrer seine Fahrt in Richtung Bahnhof fort. Die silberfarbenen Mercedes-Limousine älteren Baujahrs war mit einem LDK-Nummernschild zugelassen. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Mercedes machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Polizei in Herborn in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

