POL-LDK: + Eingeklemmt nach Unfall + Unfallfluchten in Haiger + Wohnwagenreifen platt gestochen +

Haiger-Weidelbach: Suzuki landet auf Leitplanke -

Heute Mittag verunglückte in Höhe des Weidelbacher Sportplatzes ein 59-jähriger Suzukifahrer. Der Haigerer war gegen 12.00 Uhr mit seinem Wagen von Ewersbach in Richtung Weidelbach unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Suzuki und prallte links gegen die Leiplanke. Die Wucht des Aufpralls hob das Heck des Pkw auf die Leitplanke. Der Haigerer konnte seinen Wagen nicht alleine verlassen - die Feuerwehr rückte an und barg ihn aus seinem Fahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen trug er eine Verletzung an der Schulter davon und wurde mit einem Rettungswagen zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Schäden am Suzuki und an der Leitplanke können noch nicht beziffert werden. Eine Abschleppunternehmen barg den Wagen von der Unfallstelle. Die Landstraße musste zwischen 12.00 Uhr und etwa 13.00 Uhr voll gesperrt werden.

Haiger-Kalteiche: Beim Rangieren Autotür gedotzt -

Auf rund 2.000 Euro schätzt die Polizei den Unfallschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem im Kalteiche-Ring geparkten Audi zurückließ. Der schwarze A6 Kombi parkte am Fahrbahnrand, wenige Meter von der Einfahrt eines Selbstabholermarktes entfernt. Vermutlich beim Rangieren stieß der Flüchtige mit seinem Wagen gegen die hintere Tür auf der Beifahrerseite des Audis. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Schaden von der Kante einer Ladebordwand eines Pkw-Anhängers stammte. Zeugen, die den Zusammenprall am Freitag, zwischen 07.00 Uhr und 14.00 Uhr im Kalteiche-Ring beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Polizei in Dillenburg in Verbindung zu setzen.

Haiger: Geparkten Golf beschädigt -

Nach einer Verkehrsunfallflucht am frühen Donnerstagmorgen in der Westerwaldstraße, bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Am 03.10.2024, gegen 02.00 Uhr schreckte ein lauter Knall Anwohner aus dem Schlaf. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der flüchtige Unfallfahrer in Richtung Langenaubach fuhr und in Höhe der Hausnummer 20 gegen einen dort geparkten schwarzen Golf prallte. Den Schaden an dem VW schätzt die Polizei auf mindestens 1.500 Euro. An der Unfallstelle blieben Fahrzeugteile des Unfallwagens zurück. Demnach handelte es sich um einen 1-er BMW der Baureihen E81 bzw. E87 aus den Jahren 2007 bis 2012 oder um einen 3-er BMW der Baureihen E90 bzw. E91 aus den Jahren 2005 bis 2012. Bei den Unfallwagen muss ein Unfallschaden an der Fahrzeugfront sowie am rechten Außenspiegel zurückgeblieben sein. Hinweise zum Unfallfahrer, dessen Fahrzeug oder zu einem der aufgeführten BMW mit einem frischen Unfallschaden nimmt der Unfallfluchtermittler unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Wetzlar-Dutenhofen: An Wohnwagen vergriffen -

In der Friedenstraße ließen Unbekannte ihre sinnlose Zerstörungswut an den Reifen eines Wohnwagens aus. Das mobile Ferienwohnheim parkte zwischen Sonntagmittag, gegen 12.00 Uhr und Montagabend, gegen 18.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 12. Mit einem spitzen Gegenstand stachen die Unbekannten in die Reifenflanken. Neue Reifen werden den Besitzer rund 250 Euro kosten. Hinweise zu den Reifenstechern nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

