Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + In Orthodoxe Kirche eingebrochen + Schnellrestaurant in Oberbiel durchwühlt +

Dillenburg (ots)

--

Wetzlar: In Kirche eingedrungen -

Nachdem Unbekannte in der Kalsmuntstraße in die Orthodoxe Kirche eingedrungen waren, bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Am Sonntagnachmittag, gegen 14.35 Uhr bemerkten Gemeindeangehörige den Aufbruch der Eingangstür. Zudem brannte im Eingangsbereich der Kirche eine Kerze. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter keine Wertsachen mitgehen ließen. Den Schaden an der Eingangstür beziffert die Polizei auf ca. 500 Euro. Wann genau die Täter sich gewaltsam Zutritt zur Kirche verschafften, kann momentan nicht gesagt werden. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Oberbiel: Schnellrestaurant durchwühlt -

Mit einer bisher nicht bekannten Menge an Bargeld flohen heute in den frühen Morgenstunden (07.10.2024) vier Einbrecher. Das Quartett war über ein Fenster gewaltsam in das Schnellrestaurant in der Wetzlarer Straße eingestiegen. Sie durchwühlten den Thekenbereich, die Kasse sowie ein Büro. Zum Dienstbeginn eines Mitarbeiters, gegen 03.45 Uhr, überraschte dieser die Einbrecher. Alle vier waren dunkel gekleidet und trugen Sturmmasken. Sie flohen mit einem schwarzen Kleinwagen vom Gelände. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher zwischen 00.00 Uhr und 03.45 Uhr an dem Schnellrestaurant beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu dem schwarzen Kleinwagen machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell