Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Wohnungsbrand in Ehringshausen + In Poststelle in Frohnhausen eingestiegen +

Dillenburg (ots)

--

Ehringshausen: Wohnungsbrand -

Gestern am späten Abend rückte die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in der Bahnhofstraße aus. Gegen 22.15 Uhr gingen die ersten Mitteilungen zu dem Feuer über Notrufe ein. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Brand in der Wohnung einer 78-Jährigen durch eine Kerze ausgelöst wurde. Erste Löschversuche durch einen weiteren Bewohner scheiterten. Hierbei zog sich dieser Brandverletzungen zu. Beim Verlassen des Hauses stürzte die Seniorin und verletzte sich leicht. Beide Bewohner trugen zudem leichte Rauchgasvergiftung davon. Eine dritte Bewohnerin erlitt ebenfalls eine leichte Rauchgasvergiftung. Rettungswagenbesatzungen und Notärzte übernahmen die Erstversorgung der Verletzten. Die Seniorin und die beiden Mitbewohner kamen zu weiteren Untersuchungen in Krankenhäuser. Angaben zur Höhe des Brandschadens können noch nicht gemacht werden.

Dillenburg-Frohnhausen: Einbrecher in Poststelle -

Ungebetene Gäste suchten am Freitagmorgen ein auf Sonderposten spezialisiertes Geschäft in der Industriestraße auf. Gegen 01.50 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, in dem sich zudem eine Poststelle befindet. Diese nahmen die Diebe ins Visier und ließen Bargeld sowie Briefmarken mitgehen. Der Wert der Beute kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Dieben oder Personen oder Fahrzeugen, die in diesem Zusammenhang am Freitagmorgen in der Industriestraße auffielen, nehmen die Ermittler der Dillenburger Kriminalpolizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell