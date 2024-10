Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Radfahrer flieht nach Unfall + Skoda in Ehringshausen durchwühlt +

Dillenburg

Haiger-Langenaubach: Radfahrer flieht von Unfallstelle -

Nach einem Zusammenstoß mit einem Opel Corsa machte sich am Samstagnachmittag ein Fahrradfahrer aus dem Staub. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Biker machen können. Gegen 16.30 Uhr war der flüchtige Radfahrer auf dem linken Gehweg der Langenaubacher Straße in Richtung Haiger unterwegs. Im Einmündungsbereich der Kirnstraße touchierte der Biker einen dort fahrenden Opel Corsa. Die Fahrerin des Corsas und der Radfahrer unterhielten sich. Als die Haigererin äußerte, die Polizei zu rufen, stieg der Unbekannte auf seinen Drahtesel und fuhr in Richtung Haiger davon. Der Biker war etwa 25 Jahre alt, ca. 175 cm groß und hatte blonde Haare. Er trug einen dunklen Hoodie und Ohrstöpsel und war auf einem grauen Herren-Mountainbike unterwegs. Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer erbittet die Polizei in Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Ehringshausen: Skoda durchwühlt -

Mit einer Geldbörse samt Personalausweis und Führerschein suchten Diebe in der Feldstraße das Weite. Zwischen Dienstagabend, gegen 22.00 Uhr und Mittwochmorgen, gegen 06.00 Uhr öffneten die Täter einen in Höhe der Hausnummer 4 geparkten Octavia und griffen sich das Portemonnaie aus dem Handschuhfach. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

