POL-LDK: + Ticketautomat in Werdorf gesprengt + Plaketten, Diagnosegerät und Bargeld erbeutet + an Wetzlarer Schule gezündelt + Unfallfluchten in Dillenburg, Allendorf und Eibelshausen +

Dillenburg: Diebe im Sachverständigenbüro -

Die Büros eines Kfz-Sachverständigen in der Frohnhäuser Straße rückten zu Beginn der Woche in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und ließen eine Kfz-Diagnosegerät sowie TÜV-Plaketten, TÜV-Briefbögen und eine unbekannte Menge an Bargeld mitgehen. Die Aufbruchschäden summieren sich auf mindestens 1.200 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Montagabend, gegen 18.00 Uhr und Dienstagmorgen, gegen 07.15 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Polizeistation in Dillenburg zu melden.

Aßlar-Werdorf: Unbekannte sprengen Ticketautomat -

In der zurückliegenden Nacht machten sie Unbekannte an dem Ticketautomaten am Werdorder Bahnhof zu schaffen. Zwischen Montagabend, gegen 22.00 Uhr und Dienstagfrüh, gegen 03.40 Uhr brachten sie ein bisher nicht bekanntes Sprengmittel zur Umsetzung und beschädigten den Automaten. Ob sie Beute machten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter im genannten Zeitraum am Bahnhof beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: An Schule gezündelt -

Am zurückliegenden Wochenende steckten Unbekannte den Holzrahmen einer Tür in Brand. Zwischen Samstagabend, gegen 18.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 08.40 Uhr suchten die Täter in der Straße "Franzenburg" die Rückseite eines baufälligen Gebäudes auf dem Gelände der Friedrich-Fröbel-Schule auf. Dort entzündeten sie am Türrahmen einen Brandbeschleuniger, vermutlich Bremsenreiniger aus einer Spraydose. Der Brand setzte einen Teil der innenliegenden Decke in Brand. Beide Feuer gingen letztlich selbstständig aus. Angaben zu den Brandschäden können momentan noch nicht gemacht werden. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen zur genannten Zeit Personen auf dem Schulgelände auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Polizeistation in Wetzlar zu melden.

Verkehrsunfallfluchten:

Nach Verkehrsunfallfluchten in Eibelshausen, Dillenburg und Allendorf sucht die Polizei nach den flüchtigen Unfallfahrern. Die Ermittler der Polizeidienststellen im Lahn-Dill-Kreis bitten Zeugen, die Angaben zu den Unfallfahrern oder dessen Fahrzeugen machen können, sich unter den jeweils genannten Telefonnummern zu melden.

Eschenburg-Eibelshausen: Nachdem ein Motocrosser am späten Samstagabend gegen eine Baustelleabsperrung gekracht war und sich anschließend auf und davon machte, bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Gegen 22.30 Uhr war der unbekannte Biker mit seiner Crossmaschine von Steinbrücken in Richtung Eibelshausen unterwegs. In Höhe einer Firma wird aktuell die Fahrbahn saniert. Hierzu ist die Landstraße für Fahrzeuge gesperrt. Der Biker fuhr in den abgesperrten Bereich und prallte gegen eine Absperrung. Hierbei trug er offensichtlich eine Verletzung an der Hand zurück, fuhr aber davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Flüchtige war ca. 16 Jahre alt, von schlanker Statur und hatte kurze dunkelblonde Haare. Er war mit einer grauen Jogginghose bekleidet und trug einen schwarz-roten Crosshelm. Hinweise zu dem Unfallfahrer nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: Auf rund 1.500 Euro schätzt die Polizei den Unfallschaden, den ein flüchtiger Autofahrer an einem weißen Fiat Ducato zurückließ. Der Fahrer des Transporters war am Mittwoch vergangener Woche (25.09.2024), gegen 12.24 Uhr vom Kreisverkehr des Nordportals auf dem rechten Fahrstreifen der B277 in Richtung Haiger unterwegs. Direkt nach dem Kreisel fädelt der Verkehr, der vom Rewe-Center der Austraße in Richtung Haiger fährt auf die Bundesstraße ein. Der Fahrer eines schwarzen Seat Altea zog von diesem Beschleunigungsstreifen auf den Fahrstreifen des Ducato und touchierten diesen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Seatfahrer in Richtung Haiger davon. Weitere Angaben zu dem Wagen oder dessen Fahrer können nicht gemacht werden. Wer kann Angaben zu dem schwarzen Seat Altea oder dessen Fahrer machen? Wo ist in diesem Zusammenhang ein solches Fahrzeug mit einem frischen Unfallschaden aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger-Allendorf: Am Montagabend vergangener Woche (23.09.2024) prallte der Fahrer eines Zweirades im Hörlenweg gegen einen dort geparkten Golf. Die Polizei schließt nicht aus, dass sich der Unfallfahrer erheblich verletzte - trotzdem floh der Unbekannte mit seinem beschädigten Zweirad von der Unfallstelle. Gegen 21.10 Uhr vernahmen Anwohner einen lauten Knall. Ein Zeuge erkannte noch einen Moped- oder Rollerfahrer, der in Richtung Siegener Straße davonfuhr. Der Biker war zuvor gegen einen silberfarbenen Golf geprallt und war daraufhin gestürzt. Die Schäden am Golf summieren sich auf rund 2.500 Euro. Hinweise zu dem Biker nimmt der Unfallfluchtermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: Nach einem Parkplatzrempler in der Maibachstraße, bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Am gestrigen Montag, zwischen 10.00 Uhr und 13.05 Uhr, stand auf dem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 4 ein blauer Peugeot 408. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Flüchtige den Franzosen mit seinem Wagen und ließ an der hinteren Tür und dem hinteren Kotflügel der Fahrerseite einen Schaden von ca. 1.000 Euro zurück. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

