POL-LDK: + Mit Golf überschlagen + Nazi-Parolen gerufen + Gaststätten durchwühlt + Unfallfluchten in Wetzlar +

Haiger-Weidelbach: Nach Überschlag schwerverletzt -

Zwei Schwerverletzte sowie ein völlig demolierter Golf, das ist die Bilanz eines Unfalls von Samstagnachmittag. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der 28-jährige Fahrer des Golfs zwischen Weidelbach und Offdilln wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf einer Kuppe die Kontrolle über seinen VW verlor und von der Fahrbahn abkam. Von dort aus überschlug sich der Wagen mehrfach und kam auf der Fahrbahn auf dem Dach zum Stehen. Der in Burbach lebende Fahrer sowie sein ebenfalls in Burbach lebender 26-jähriger Mitfahrer trugen schwere Verletzungen davon. Die Feuerwehr musste einen der Insassen aus dem Wrack befreien. Mehrere Rettungswagenbesatzungen und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung der Verletzten. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz und flog den Beifahrer in eine Gießener Klinik - Ein Rettungswagen brachte den Fahrer in eine Siegener Klinik. Eine Bereitschaftsstaatsanwältin beauftragte einen Gutachter mit der Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs. Die Straße zwischen Weidelbach und Offdilln war bis ca. 20.20 Uhr voll gesperrt. Der Golf hat nur noch Schrottwert - den Blechschaden schätzt die Polizei auf mindestens 25.000 Euro.

Dillenburg: Nazi-Parolen gerufen -

Wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt der Staatsschutz gegen einen 30-Jährigen. Der in NRW lebende Mann war am Samstagabend Gast eines Lokals in der Hauptstraße. Im Lokal rief er laut "Sieg Heil" und "Heil Hitler". Eine Mitarbeiterin setzte den stark alkoholisierten 30-Jährigen daraufhin vor die Tür. Als dieser jedoch vehement versuchte wieder eingelassen zu werden, rief sie die Polizei zu Hilfe. Eine Streife stellte seine Personalien fest und erteilte einen Platzverweis.

Leun und Stockhausen: In Gaststätten eingestiegen und Automaten geknackt -

Nach Einbrüchen am Wochenende in ein Bistro im Leuner Röntgenweg und in ein Gasthaus in der Stockhausener Hauptstraße, bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Am frühen Sonntagmorgen, zwischen 04.00 Uhr und 09.00 Uhr, brachen Diebe die Eingangstür zum Leuner Bistro auf und durchwühlten den Thekenbereich. Zudem knackten sie zwei Geldspielautomaten und leerten die Geldfächer. Am Montagmorgen, gegen 03.50 Uhr, verschaffte sich ein Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu der in der Hauptstraße in Stockhausen gelegenen Gaststätte. Hier brach er mehrere Geldspielautomaten auf und griff sich aus diesen eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld. Der Täter löste die Videoüberwachung aus. Hierauf ist ein schlanker Mann, etwa 175 cm groß und zwischen 20 und 40 Jahre alt, zu erkennen. Er ist Brillenträger und trug zudem eine Sturmhaube und verstaute seine Beute in einem Rucksack. Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass die Einbrüche von demselben Täter verübt wurden und sucht Zeugen: Wem ist zu den genannten Zeiten im Leuner Röntgenweg oder in der Stockhausener Hauptstraße der Unbekannte aufgefallen? Wer kann weitere Angaben zu dem Einbrecher machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Unfallfluchten:

Wetzlar: Auf dem Pendlerparkplatz der Bahnhof-Nordseite beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen roten Mazda 3. Im Zeitraum vom 23.09.2024 (Montag), gegen 19.30 Uhr bis zum 25.09.2024 (Mittwoch), gegen 12.20 Uhr prallte der Unfallfahrer mit seinem Wagen gegen den Mazda und ließ am Heck Kratzer und Dellen zurück. Die Reparatur wird etwa 4.000 Euro kosten. Die Kameraauswertung der Videoüberwachung zeichnete den Unfall auf. Dort ist als Unfallwagen ein silbergrauer Hyundai Getz zu erkennen. Die Kennzeichen können nicht abgelesen werden. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Am Freitagmorgen erwischte es in der Hans-Sachs-Straße den Besitzer eines schwarzen Toyota Corolla Verso. Der Toyota parkte in Höhe der Hausnummer 28. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Wagen des Unfallfahrers den Corolla und ließ an der vorderen Stoßstange einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zurück. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

