POL-LDK: + Müll auf Lahnwiese bei Biskirchen entsorgt + Aus Passat in Katzenfurt bedient +

Dillenburg (ots)

Leun-Biskirchen: Müll entsorgt -

Auf einer Wiese zwischen Bundestraße 49 und der Lahn entsorgten Unbekannte illegal mehrere Tonnen Müll. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter einmal in der Nacht von Samstag (21.09.2024), gegen 23.00 Uhr, auf Sonntag (21.09.2022), gegen 06.30 Uhr und ein zweites Mal in der darauf folgenden Nacht zum Montag unter anderem Altholz, Lacke, Reifen, Felgen, Asbestplatten und Metallschrott entsorgten. Die Wiese liegt in der Verlängerung des Bornwegs, unter den Bahnlinien und der B 49 hindurch, in Richtung Lahn. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter am Wochenende beim Abladen beobachtet? Wer kann Angaben zur Herkunft des Mülls machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Ehringshausen-Katzenfurt: Aus Auto bedient -

In der Siegener Straße machte sich in der zurückliegenden Nacht ein Dieb an einem grauen Passat zu schaffen. Der Kombi parkte zwischen Mittwochabend, gegen 18.30 Uhr und heute Morgen, gegen 05.30 Uhr vor der Hausnummer 31. Auf bisher unbekannte Art und Weise gelangte der Täter in den Innenraum des VW und erbeutete einen niedrigen Bargeld-Betrag sowie eine EC-Karte. Zeugen, die den Täter im genannten Zeitraum in der Siegener Straße beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

