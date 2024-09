Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus + Nach Unfallflucht Zeugen gesucht +

Dillenburg (ots)

--

Wetzlar: Brand in Mehrfamilienhaus -

Heute Nacht, um kurz nach Mitternacht, rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Elsa-Brandström-Straße aus. In einem Mehrfamilienhaus war in einer Wohnung ein Brand ausgebrochen. Durch die Hitze platzte eine Fensterscheibe. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der unsachgemäße Umgang mit einer Kerze den Brand auslöste. In der Wohnung befanden sich zur Brandzeit keine Personen - Verletzte wurden der Polizei nicht bekannt. Angaben zu den Brandschäden können momentan noch nicht gemacht werden. Die Wohnung bleibt bis zum Abschluss der Ermittlungen versiegelt - die Bewohnerin kam bei Angehörigen unter.

Wetzlar-Niedergirmes: Unfallflucht in der Untergasse -

Auf rund 700 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem in der Untergasse geparkten Skoda zurückließ. Zwischen dem 20.09.2024 (Freitag), gegen 14.45 Uhr und Montagnachmittag, gegen 15.00 Uhr stand ein grau Skoda Fabia auf dem Parkplatz gegenüber der Hausnummer 53. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Flüchtige den Skoda mit seinem Wagen und ließ an der hinteren Stoßstange Kratzer zurück. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell