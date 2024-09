Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Einbrecher gibt Fersengeld + Unfallfluchten + Schweife abgeschnitten + Tierarztpraxis durchwühlt + Automaten geknackt + In Firmen eingestiegen + Einbrecher scheitern +

Dillenburg (ots)

Dillenburg-Manderbach: Einbrecher flieht -

Auf Beute aus einem Einfamilienhaus hatte es ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen in der Hauptstraße abgesehen. Gegen 02.40 Uhr weckten verdächtige Geräusche die Bewohner. Der Einbrecher hatte sich an einer Hintertür zu schaffen gemacht, die Türklinke entfernt und diese geräuschvoll zu Boden fallen lassen. Als ihn ein Bewohner überraschte, nahm er Reißaus. Eine genaue Beschreibung des Täters ist dem Zeugen nicht möglich. Hinweise zu dem Einbrecher nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: Flucht am Jahnknoten / Polizei sucht Zeugen -

Nach einer Verkehrsunfallflucht heute Morgen auf dem Jahnknoten, bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Gegen 07.55 Uhr stoppte die Fahrerin eines grünen Skoda Fabia an der Rotlicht zeigenden Ampel. Sie war zuvor aus dem Schlosstunnel herangefahren und hatte sich auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Niederscheld eingeordnet. Als die Ampel auf Grünlicht schaltete, fuhr sie an. Kurz darauf prallte ein bisher unbekannter Unfallfahrer in das Heck ihres Fabias. Wenige Meter hinter der Kreuzung blieb sie stehen. Am Heck ihres Skodas blieb ein Blechschaden von rund 4.000 Euro zurück. Die Haigererin kann keine Angaben zu dem Unfallwagen oder dessen Fahrer machen. Durch die Wucht des Aufpralls drückten sich Teile des vorderen Kennzeichens des Unfallwagens an der Heckstoßstange des Skodas ab. Demnach war an diesem das Nummernschild LDK-E angebracht. Angaben zu einem weiteren Buchstaben oder den Ziffern können nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Auffahrunfall mit dem grünen Skoda Fabia heute Morgen am Jahnknoten beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu dem flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Wo ist ein Wagen mit der Zulassung LDK-E mit einem frischen Frontschaden aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Frohnhausen: Pferdeschweife abgeschnitten / Polizei sucht Zeugen -

Zweimal schlugen Unbekannte an einem an der Landstraße zwischen Frohnhausen und der Auerhahnshütte gelegenen Pferdehofes zu. In der Nacht vom 11.09. auf den 12.09. sowie in der Nacht vom 16.09. auf den 17.09. schnitten diese die Schweife zweier Pferde ab. Zudem trug eines der Tiere eine Schnittverletzung an der rechten Körperseite davon. Die beiden Pferde standen in der Nacht in Pferdeboxen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter gezielt die Boxen aufsuchten. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Schweife nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Eschenburg-Wissenbach: Diebe in Tierarztpraxis -

Am Wochenende suchten Einbrecher eine Tierarztpraxis in der Straße "Am Viehweg" auf. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Praxis und suchten nach Beute. Nach einer ersten Einschätzung fehlen Bargeld in bisher nicht bekannter Höhe sowie diverse Medikamente. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 400 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Samstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 07.45 Uhr beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Aßlar: Einbrecher lösen Alarm aus -

Gegen 05.20 Uhr lösten Einbrecher am Sonntagmorgen den Alarm einer Spielothek aus. Die Diebe brachen auf der Rückseite des in der Hermannsteiner Straße gelegenen Gebäudes ein Fenster auf und stiegen ein. Bis zum Eintreffen der Streifen hebelten sie zwei Spielautomaten auf - Angaben zur Beute können momentan noch nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher am Sonntagmorgen beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Hörnsheim: Firmen durchwühlt -

Ungebetene Gäste suchten am Wochenende zwei Firmen in der Straße "Am Surbach" auf. Zwischen Freitag, gegen 16.30 Uhr und Montag, gegen 06.45 Uhr schlugen die Täter ein Fenster eines Online-Handels für Baby- und Kinderausstattung sowie das eines auf Metall-Masten spezialisierten Betriebes ein. Sie kletterten in die Gebäude und suchten nach Beute. Nach ersten Einschätzungen der Betreiber fielen ihnen zwei Laptops sowie ein Fahrrad in die Hände. Die Reparatur der Aufbruchschäden wird rund 7.000 Euro kosten. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang in der Straße "Am Surbach" auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Leun: Einbruch in Vereinsheim scheitert -

In der Nacht von Samstag auf Sonntag trieben Einbrecher ihr Unwesen am Sportheim der Leuner Turngemeinschaft. Die Diebe hebelten an der Eingangstür zu einem Getränkelager, schafften es aber nicht einzubrechen. Zurück blieb ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen 13.00 Uhr und 09.00 Uhr am Sportheim beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

Nach Verkehrsunfallfluchten bei Eibelshausen, in Dillenburg, Haiger und Dorlar sucht die Polizei nach den flüchtigen Unfallfahrern. Die Ermittler der Polizeidienststellen im Lahn-Dill-Kreis bitten Zeugen, die Angaben zu den Unfallfahrern oder dessen Fahrzeugen machen können, sich unter den jeweils genannten Telefonnummern zu melden.

Eschenburg-Eibelshausen: Spiegelunfall -

Am Freitagmorgen prallten auf der Landstraße zwischen Eibelshausen und Steinbrücken die Spiegel zwei entgegenkommender Pkw aneinander. Gegen 05.45 Uhr war der Fahrer eines grauen Ford Focus in Richtung Eibelshausen unterwegs. In einer Kurve kam ihm zumindest teilweise ein Pkw auf seinem Fahrstreifen entgegen. Er wich nach rechts aus, trotzdem prallten die Außenspiegel aneinander. Der Fahrer im anderen Wagen setzte seine Fahrt in Richtung Steinbrücken fort, ohne sich um die Schäden zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Parkplatzrempler -

Beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer eine auf einem Parkplatz in der Hof-Feldbach-Straße abgestellte Mercedes V-Klasse. Der graue Van stand heute Morgen (23.09.2024), zwischen 07.40 Uhr und 07.55 Uhr auf einem Stellplatz einer Arztpraxis in Höhe der Hausnummer 1. Der Flüchtige touchierte das Seitenteil, den hinteren Kotflügel sowie die Heckstoßstange auf der Beifahrerseite des Benz und ließ einen Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro zurück. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger-Steinbach: Polizei fahndet nach Rollerfahrer -

Ein bisher nicht bekannter Rollerfahrer prallte am späten Samstagabend gegen einen geparkten BMW. Der Biker machte sich aus dem Staub und ließ an dem BMW einen Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro zurück. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Rollerfahrer gegen 23.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Haiger und Steinbach unterwegs war. Kurz nach dem Ortseingang von Steinbach kam er aus bisher nicht bekannten Gründen nach links von seinem Fahrstreifen ab und prallte gegen die Front eines am linken Fahrbahnrand geparkten weißen dreier BMW. Zeugen, die Angaben zu dem Rollerfahrer machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Lahnau-Dorlar: Beim Vorbeifahren touchiert -

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Am 17.09.2024 (Dienstag), zwischen 15.45 Uhr und 16.25 Uhr, parkte in Höhe der Hausnummer 22 ein grauer VW Touran. Vermutlich beim Vorbeifahren berührte der flüchtige Unfallfahrer den VW auf der Fahrerseite und verursachte einen Blechschaden von mindestens 2.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Haiger: Spiegelunfall mit Laster -

Auf der Kreisstraße zwischen Haiger und Haigerseelbach prallten die Außenspiegel zweier Lkw gegeneinander. Die Polizei bittet bei der Ermittlung eines flüchtigen Brummifahrers um Mithilfe. Am Dienstag vergangener Woche (17.09.2024), gegen 11.00 Uhr bog der Fahrer eines schwarzen Iveco-Magirus Trucks vom Industriegeiet Horstraße aus nach links in Richtung Haiger ab. Nach wenigen Metern, auf der dortigen Eisenbahnbrücke, kam ihm ein Laster entgegen. Der Fahrer dieses Lasters fuhr sehr weit links, so dass der Lkw in den Fahrstreifen des schwarzen Iveco hineinragte. Obwohl der Fahrer im schwarzen Truck noch nach rechts lenkte, prallten die beiden Laster beim Vorbeifahrern gegeneinander. Von dem Iveco rissen Teile der Karosserie und Frontverkleidung ab, zudem wurde der linke Außenspiegel in Mitleidenschaft gezogen. Den Schaden schätzt die Polizei auf ca. 2.000 Euro. Hinweise zu dem flüchtigen Lasterfahrer oder dessen Lkw nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02271) 9070 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

